زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب محيط يريفان في أرمينيا

قالت وزارة الطوارئ في أرمينيا، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.7 درجة بالقرب من عاصمة البلاد، يريفان.
وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم: "سجلت محطة رصد الزلازل التابعة لخدمة الحماية الزلزالية الإقليمية، حدوث زلزال على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرق يريفان، بلغت قوته 4.7 درجات بمقياس ريختر. وكان مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات، وكانت قوة الهزات في مركز الزلزال 6-7 درجات".
في العاصمة الأرمينية، شعر السكان بهزات أرضية، بقوة من خمس إلى ست درجات، وفي مناطق أراغاتسوتن وأرارات وشيراك وأرمافير وفايوتس دزور – من ثلاث إلى أربع درجات.
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