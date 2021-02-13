تخص المساجد والمدارس.. قرارات عاجلة في العراق لمواجهة كورونا

أعلنت اللجنة العليا في العراق لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إغلاق كل المساجد والحسينيات وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان.
كما تقرر منع إقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين.
وجاء في القرار أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية الكترونيًا من يوم 18 فبراير الجاري باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.
وتقرر إغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين، ومنع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات.
وكانت اللجنة قد أعلنت فرض حظر تجول في العراق بداية من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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