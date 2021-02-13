صفقة بمليوني دولار.. هذا ما عرضه وزير فلسطيني على الأسير البرغوثي بسجون إسرائيل

كشفت القناة 13 العبرية، نقلًا عن مصادر فلسطينية، عن أن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، رفض صفقة بمليوني دولار مقابل التنازل عن الترشح للانتخابات الفلسطينية، ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن.
وعرض حسين الشيخ، على البرغوثي، خلال زيارته في سجن هداريم يوم الخميس الماضي، التنازل عن خوض الانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية ضد عباس، وعن الترشح كزعيم باسم فتح بشكل منفصل في البرلمان الفلسطيني، مقابل مليوني دولار وحجز 10 مقاعد على قائمة فتح، لكن البرغوثي رفض الصفقة.
وكانت قناة "كان" العبرية، كشفت عن أن إسرائيل سمحت لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بزيارة البرغوثي، وذلك على خلفية إجراء الانتخابات الفلسطينية.
ونقل مراسل القناة للشؤون العربية غال بيرجر، عن مصادر فلسطينية قولها: إن "الشيخ حاول إقناع البرغوثي بعدم الترشح بقائمة مستقلة والتأثير على قائمة فتح في الانتخابات القادمة وأن لا يرشح نفسه للرئاسة أمام محمود عباس".
وأشارت القناة إلى أن هذه الزيارة جاءت على خلفية التسريبات بأن البرغوثي ينوي ترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات القادمة.
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