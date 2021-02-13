شاهد.. هلاك أسرة سودانية بالصحراء الليبية ورسالة مؤثرة من الأم

تلقى مركز شرطة الكفرة الليبية بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على بعد 400 كيلومترًا جنوب شرق مدينة الكفرة، ووفاة عدة أشخاص داخل مركبتهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية سودانية، فإنه تم العثور على عائلة سودانية توفي جميع أفرادها وعددهم 8 أشخاص، بعد أن ضلوا سبيلهم في الصحراء على بعد 400كيلومترًا جنوب شرق مدينة الكفرة الليبية.

واشارت وسائل الإعلام السودانية الي أنه على الفور تم تكليف رئيس نيابة الكفرة الابتدائية بالتحقيق بالواقعة، والانتقال إلى موقع الحادث الذي تم العثور فيه على سيارة من نوع "تويوتا سيكويا" بيضاء اللون حيث وجد بجانبها وداخلها عدد من الجثث والملابس والحقائب.

كما لمحت الي انه تم نقل الجثامين إلى مدينة الكفرة وهم 3 نساء و 5 رجال.

ومن خلال التحقيقات تبين أن المركبة كانت متجهة من مدينة الفاشر بدولة السودان إلى مدينة الكفرة بليبيا وكان على متنها 21 شخصًا ما بين رجال ونساء وأطفال، وتم العثور على 8 جثث فقط، ولم يتم العثور على البقية.

وبتفتيش المركبة عثر بداخلها علي بطاقتي أحوال شخصية، ورسالة مكتوبة بخط اليد مكتوب فيها: "إلى من يجد هذه الورقة، هذا رقم أخي، استودعتكم الله، وسامحوني أني لم أوصل أمي إليكم، بابا وناصر بحبكم، ادعو لينا بالرحمة وأهدونا قرآن، واعملو لينا سبيل موته هنا".