عضو كونجرس يحذر من أمر خطير في حالة إدانة ترامب

ذهب العضو بالحزب الجمهوري، ماركو روبيو، إلى الحديث عن مخاوفه المزعومة من أن التصويت لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيشكل سابقة "مدمرة" لعزل المسؤولين السابقين ، بما في ذلك المرشحة لانتخابات الرئاسة في 2016 ووزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

طرح السناتور عن فلوريدا السؤال على المدعين، في سياق تحذيري يقول إنه لايجب أن يتم إدانة ترامب مهما كانت التهم الموجهة بحقه.

وأشار جيمي راسكين ، كبير مديري إجراءات العزل ، إلى أن ترامب قد تم عزله بينما كان لا يزال رئيسًا، وأن الإجراءات التي أدت إلى المساءلة قد ارتكبت أيضًا أثناء توليه الرئاسة.

واختتم فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مرافعاته أمس في مجلس الشيوخ، بعد عرض أشرطة فيديو وأدلة تهدف إلى إثبات ضلوع ترمب في التحريض على التمرد وتشجيع مناصريه على اقتحام الكابيتول في السادس من يناير.

وحثّ المدعون الديمقراطيون أعضاء مجلس الشيوخ المائة على التصويت لإدانة ترمب بتهمة التحريض، معتبرين أن مستقبل الولايات المتحدة يعتمد على تصويتهم.

وعرض فريق الدفاع عن ترامب حججه يوم أمس الجمعة في وقت يواجه فيه محامي ترامب بروس كاستور انتقادات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أدائه في اليوم الأول من المحاكمة.

وقال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي إنه صوّت لصالح دعم دستورية المحاكمة في اليوم الأول بسبب أداء كاستور الكارثي.

وقد انضم كاسيدي إلى 5 من زملائه الجمهوريين الذين انشقوا عن السرب وصوتوا مع الديمقراطيين لدعم دستورية المحاكمة، فيما اعتبر بقية الجمهوريين الـ43 أن المحاكمة غير شرعية لأنها تهدف إلى عزل رئيس سابق.

ويدل هذا التصويت على دستورية المحاكمة و أن حظوظ الديمقراطيين بإدانة ترامب شبه معدومة لأن الإدانة تحتاج إلى دعم 67 صوتًا في مجلس الشيوخ.

ويأتي هذا فيما يواجه الرئيس السابق دعاوى قضائية في محاكم الولايات، آخرها سعي المدعي العام في ولاية جورجيا إلى طرح قضية ضد ترامب على خلفية اتصاله بسكرتير الولاية في الثاني من يناير حين طلب منه العثور على الأصوات الكافية لتأمين فوزه في الانتخابات.