تحطم طائرة إسرائيلية وسقوط قتيلين.. تفاصيل

لقي شخصان إسرائيليان حتفهما عصر اليوم، السبت، في حادث تحطم طائرة خفيفة في العفولة شمال البلاد.
وذكر موقع "والاه" أن سائق الطائرة وراكبا كان برفقته، قُتلا في حادث تحطم الطائرة في منطقة مفتوحة بالعفولة.
وأوضح أن طواقم الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث لنقل الضحايا فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في ظروفه.
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