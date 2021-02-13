تحويل الراجحي عن طريق النت وعن طريق الصراف

تحويل الراجحي عن طريق النت يعد من أكثر الأسئلة التي يتم البحث عنها من قبل العملاء داخل المملكة العربية السعودية، وذلك للحصول على المميزات والخدمات التي يقدمها بنك الراجحي للعملاء دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك، وكذلك يقدم البنك العديد من الخدمات من خلال التسجيل في مباشر الراجحي والذي يمكن العملاء من فتح الحسابات الكترونيًا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحويل الراجحي عن طريق النت.

تحويل الراجحي عن طريق النت

يقوم البنك بقبول تحويل الراجحي عن طريق النت من خلال آلية معتمدة من قبل البنك ويجب على جميع المستخدمين إتباع هذه الآلية لضمان تحويل الأموال بشكل آمن وسريع ويتم تنفيذ بعض الخطوات التي سوف نذكرها فيما يلي من قبل المستخدمين:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

تسجيل الدخول من خلال حساب الأفراد.

اختيار كلمة تحويل الأموال.

كتابة بيانات الشخص المراد تحويل الأموال إليه.

كتابة قيمة مبلغ التحويل.

كتابة رقم حساب المستفيد من التحويل.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تحويل.

برنامج تحويل الراجحي

يقدم بنك الراجحي لعملائه كل ما هو مميز وجديد ولذا فإنه قد وفر للعملاء تطبيق خاص بتحويل الأموال يمكنهم من خلال بعض الإجراءات الميسرة تحويل الأموال لأي فرد حول العالم وفق الشروط والأحكام التي يضعها البنك ويمكن استخدام التطبيق من خلال الخطوات التالية:

تحميل إصدار البرنامج المتوافق مع الجوال الخاص بالعميل.

إدخال حساب العميل الخاص بمباشر الأفراد.

يتم إرسال رسالة نصية بها رمز تحقيق للجوال المسجل بحساب مباشر الأفراد.

التوجه إلى أيقونة التحويل، ومن ثم إضافة مستفيد جديد.

يطلب البرنامج بعض المعلومات منها البنك المراد التحويل إليه وكذلك بيانات الشخص المستفيد من التحويل.

يطلب بعد ذلك البرنامج رقم الآيبان الخاص بالمستفيد.

يتم الرجوع مرة أخري إلى الصفحة الرئيسية واختيار المستفيد من المسجلين بالفعل، وبعدها يجب كتابة مبلغ التحويل والسبب من التحويل.

يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تأكيد التحويل ليبدأ البنك في تحويل الأموال في وقت يصل إلى أربعة وعشرون ساعة.

طريقة التحويل من بنك الراجحي عن طريق الصراف

مكن بنك الراجحي العملاء من خلال استخدام بطاقة تحويل الالكتروني أو بطاقة المرتبات من تحويل الأموال عبر صراف الراجحي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم إدخال بطاقة تحويل الراجحي أو بطاقة المرتبات بالصراف الآلي وكتابة كلمة السر الخاصة بالعميل.

الضغط على كلمة تحويل الموجودة بقائمة الخيارات.

تظهر قائمة أخري يتم اختيار كلمة التحويل السريع منها.

يتم بعد ذلك اختيار المستفيد من التحويل، وكذلك نوع العملة المراد استخدامها في التحويل.

يتم بعد ذلك اختيار قيمة مبلغ التحويل.

اختيار الغرض من التحويل.

أخير يتم تأكيد عملية التحويل.