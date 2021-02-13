برقم الطلب استعلم الآن عن المساعدة المقطوعة 1442 عبر موقع الموارد البشرية بالسعودية hrsd.gov.sa

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442، من أكثر ما يهتم به المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي تعتبر من أهم الخدمات التي يتيحها الضمان الاجتماعي للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض لمساعدتهم على المعيشة وتوفير حياة كريمة في ظل الفترة الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بعد خطة الإصلاح الاقتصادي للملكة الناتج عنها ارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومواد البترول وغيرها، وسوف نستعرض عليكم الآن رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 عبر موقع وزارة الموارد بالمملكة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من أهم برامج الدعم المالي التي وفرتها المملكة العربية السعودية للمواطنين لمساعدتهم على المعيشة، والتي تصرف بشكل غير منتظم وليس لها موعد محدد، ويمكن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كتابة رقم الطلب الخاص بالمواطن.

الضغط على كلمة الاستعلام وستظهر كل البيانات المطلوبة.

شروط الاستفادة من المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط على الراغبين في الاستفادة من المساعدة المقطوعة أن تكتمل بها تلك الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأبوين.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

أن لا يغادر المملكة العربية السعودية لمدة لا تتجاوز 3 شهور.

لا يزيد دخل المتقدم عن 2000 ريال سعودي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

حتى تلك اللحظة لم تصدر وزارة الموارد البشرية بالمملكة قرار رسمي حول موعد صرف المساعدة المقطوعة عن عام 1442 التي طال انتظارها، ولكن الوزارة أكدت أنه يتم التجهيز حالياً لعمل كشوفات بأسماء المستفيدين في المساعدة الخاصة بعام 1442.