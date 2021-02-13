إنجاز طبي كبير بالإمارات.. علاج مرضى يعانون من سرطان الدم

أعلنت مركز أبوظبي أبوظبي للخلايا الجذعية، السبت، نجاحه في متابعة الرحلة العلاجية لمرضى يعانون من أورام خبيثة في الدم، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقدم المركز العلاج لـ6 مرضى يعانون من أورام الدم الخبيثة، وجميعهم بصدد التعافي.

ويأتي هذا الإنجاز لمرضى سرطان الدم، بعد تدشين عمليات زراعة النخاع العظمي "AD-BMT" بنجاح في المركز "ADSCC"، والذي يعد تقدما لمرضى هذا النوع من الأورام.

وكان برنامج زراعة النخاع أطلق في أغسطس الماضي، بمبادرة من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC" ، لتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضى أورام الدم باستخدام زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم.

وكانت الحالات المختلفة التي تم علاجها تعاني من المايلوما المتعددة، واللوكيميا بخلايا البلازما، وسرطان الغدد الليمفاوية " B-Cell " المنتشر، وسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين.

وتباينت مدة العلاج لكل مريض، فتراوحت بين 19 يوما إلى شهر واحد.

ومكّنَت فعالية هذا العلاج بنتائجه المتميزة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية من السعي للحصول على اعتماد البرنامج من قبل هيئات الاعتماد الدولية.

ويتوجه المركز إلى أبعد من ذلك، إذ يتخذ نهجاً شاملاً لضمان الاستخدام السليم للتكنولوجيا، وتفعيل الممارسات المستدامة والابتكارية، وتطبيق البحوث الانتقالية.

وسيستمر برنامج زراعة النخاع "AD-BMT" من قبول المرضى للعلاج، وسيعمل قريبًا على رفع قدراته الاستيعابية ليتمكن من علاج أكثر من مريض في الوقت ذاته، ويتطلع المركز أيضا إلى علاج أمراض المناعة الذاتية وأمراض نقص المناعة الأولية بالإضافة إلى أمراض الدم الأخرى.