تتيح حديقة حيوانات في منطقة برونكس في نيويورك للراغبين في الاحتفال بعيد الحب بطريقة مبتكرة، إطلاق اسم حبيبهم على صرصور من نوع الفحاح المدغشقري لتكريس علاقتهما "إلى الأبد".
وكتبت الحديقة عبر موقعها الإلكتروني "قد لا تجدون الكلام الصحيح دائما لكن بإمكانكم دائما إثارة القشعريرة لديهم. أطلقوا (اسم حبيبكم) على صرصور لمناسبة عيد الحب، لأن الصراصير... تدوم أبداً".
وفي مقابل 15 دولارا، يمكن لأي شخص أن يهدي الحبيب الحالي، أو السابق، شهادة تثبت تسمية صرصور على اسمه.
وتحتفي الحديقة التي أطلقت هذه الشهادات سنة 2011 وتتيحها سنويا لمناسبة عيد الحب، بطرق مختلفة بهذا الجنس من الصراصير المستوطنة في جزيرة مدغشقر، إذ يمكن شراؤها على شكل حيوانات قماشية في مقابل 35 دولارا أو المشاركة بندوات عبر الفيديو تتيح "لقاء" صرصور فحاح مدغشقري والتحدث إلى خبير في هذه الحشرات في مقابل 60 دولارا. وقد نفدت كل المنتجات المستوحاة من هذه الحيوانات الجمعة.
ورغم أن الصراصير مكروهة إجمالا في العادة، لكن هذا الجنس الذي قد يصل طوله إلى عشرة سنتيمترات، قلما تدخل إلى المنازل ويستعين بها البعض أحيانا كحيوانات منزلية، كما تبيّن بعض النصائح المقدمة على الإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "صرصور الحب".. طريقة غريبة جدا للاحتفال بـ"الفالانتين" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.