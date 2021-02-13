لعدم الحاجة إليهم.. بريطانيا تستغنى عن 10 آلاف جندى

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، عن نية الجيش البريطانى لتخفيض عدد أفراده بنحو 10 آلاف فرد، ليصل بذلك إجمالى عدد أفراده إلى 72 ألفا و500 فرد بدوام كامل على مدار العقد المقبل.





ووفقا لما ذكرته صحيفتا "ذا تايمز" و"ديلى تليجراف"، فإن الوفورات الناجمة عن تقليص العدد سوف تستخدم لتمويل شراء معدات عسكرية إضافية. كما أشار التقريران إلى أن خفض عدد الأفراد سيتم من خلال عدم وقف عملية التعيينات فى المناصب التى تصبح شاغرة. يذكر أن الجيش البريطانى، عضو بحلف شمال الأطلسى، 82 ألف جندى حتى الأول من أكتوبر 2020، بلغ العدد الفعلى 80 ألفا و760، إضافة إلى نحو 33 ألفا من سلاح الجو والبحرية.

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