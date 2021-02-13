وصول أول شحنات لقاح فايزر إلى لبنان لمواجهة كورونا

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فمن المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا فى لبنان، غدًا الأحد، فى إطار مساعي السلطات المختصة الوصول إلى نسبة 80% من المناعة المجتمعية، وذلك رغم الإقبال الضعيف على التسجيل لتلقى الجرعة الأولى.
وكان وزير الصحة العامة فى حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، أعلن أنه سيستلم الشحنة الأولى من لقاح فايزر، اليوم، فى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت.
وأعلنت الصحة اللبنانية، أمس، تسجيل 3136 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات بالفيروس المستجد إلى 331.152 إصابة مؤكدة.
كما سجلت البلاد 63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 3.866 حالة.
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