عاجل .. زلزال عنيف يهز فوكوشيما اليابانية بقوة 7.1 درجة

جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سكاى نيوز"، عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم السبت، بأن زلزالا هز فوكوشيما وقوته المبدئية بلغت 7.1 درجة.



جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سكاى نيوز"، عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم السبت، بأن زلزالا هز فوكوشيما وقوته المبدئية بلغت 7.1 درجة. ولم ترد أنباء حتى الآن عن الخسائر التى خلفها الزلزال.

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