نشرة أخبار العالم.. العراق يفرض حظر تجول.. تحذير من احتكار الدول الغنية للقاحات كورونا.. واكتشافات نفطية جديدة في عمان

شهدت الساحتان الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة ونرصد أبرزها فيما يلي..

أعلنت اللجنة العليا المعنية بمكافحة فيروس كورونا في العراق، اليوم السبت، فرض حظر تجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا بداية من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين.

حذر خبراء الأمراض اليوم، السبت، من أن تطوير لقاحات جديدة ضد "كوفيد-19" سيفشل في إنهاء الجائحة ما لم تحصل جميع البلدان على جرعات بطريقة سريعة وعادلة.

ذكرت مؤسسات رصد إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، تسجيل انخفاض كبير أمس الجمعة في الإصابات.

حثت أمانة مدينة جدة السعودية، المواطنين، اليوم السبت، على سرعة الإبلاغ عن رصد أي زحام داخل الأسواق أو عدم ترك مسافة آمنة بين المتسوقين، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أعلن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مسئوليته الكاملة عن متابعة مدى التزام عملية التلقيح بالخطط الوطنية والمعايير الدولية ومتطلبات البنك الدولي، حرصًا على التعامل مع اللقاحات بطريقة آمنة وسليمة، وتوفيرها للجميع على نحو منصف وعادل داخل الدولة اللبنانية.

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت، أن وزير الداخلية لايمتلك اي حسابات بإسمه علي موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، "تيدروس أدهانوم جبريسوس"، من تخفيف القيود بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس في العالم.

أصدرت النيابة العامة في إمارة أبوظبي قرارا بحبس شابين على ذمة التحقيق بتهم تعريض صحة الآخرين للخطر ومخالفة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مدير عام شؤون استثمارات النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن الدكتور سلمان الشيدي باستكشافات نفطية جديدة في بعض مناطق الامتياز سيتم الإعلان عنها في وقتها، كما سيتم خلال الفترة القادمة توقيع عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن النفط خاصة للمناطق الثلاثة أو الأربعة الواعدة والمفتوحة.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الأوروبية مثل النبيذ والجبن والمنتجات الغذائية.