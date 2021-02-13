قتل عائلته وانتحر.. جريمة بشعة تهز الشارع الألماني

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، العثور على 5 جثث داخل منزل في بلدة رادفورمفالد، غرب المانيا.
وقالت الشرطة الألمانية إنها ترجح أن تكون الجريمة، ترجع إلى قتل أحد أفراد العائلة للبقية.
وأضافت أن التحقيقات أظهرت حتى الآن أن الأب قتل زوجته وطفلتيه (عام وأربعة أعوام) وحماته (77 عامًا)، ثم انتحر.
فيما لم تكشف السلطات بعد عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.
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