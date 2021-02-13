النمسا تدين هجمات الحوثيين على المدنيين في السعودية

أعربت النمسا عن انزعاجها بشدة من استمرار هجمات الحوثيين على المناطق المدنية داخل المملكة العربية السعودية.

وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج - في تصريحات اليوم السبت، "إن هناك حاجة ماسة إلى حل سياسي للأزمة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأكد أن اليمن تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، وأن هناك الملايين بحاجة لمساعدتنا العاجلة.