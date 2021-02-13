أمين سر حركة فتح يطلع السفير الأردني على آخر المستجدات السياسية الفلسطينية

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة على صعيد ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.

ووضع الرجوب، السفير أبو وندي، خلال لقائهما اليوم السبت في مدينة رام الله، في صورة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الحوار الوطني الذي عقد مؤخرا في القاهرة، لافتا إلى أن كافة فصائل العمل الوطني أكدت التزامها بما تم الاتفاق عليه خلال الحوار.

واستعرض الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات العامة وفق ما حدده المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وثمن الرجوب دعم الأردن ملكا وحكومة وشعبا، لفلسطين على كافة الأصعدة، والدعم الأردني للحوار الوطني الفلسطيني الهادف لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة بين كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

بدوره، رحب السفير أبو وندي، بمخرجات اجتماع القاهرة، مجددا التأكيد على دعم المملكة للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام والوصول إلى عقد الانتخابات العامة.

وأكد موقف الأردن الداعم لشعبنا الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.