إغلاق منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية في الشارقة

أغلقت فرق التفتيش الأمنية الإماراتية المكلفة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإمارة الشارقة، منشأة تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس "كوفيد-19"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
وأوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، أن فرق التفتيش الأمنية مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل مكثف لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مخالفي الاشتراطات والمعايير والإجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة بالدولة والإمارة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "الاتحاد".
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