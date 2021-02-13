أصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، تحذيرات من تعرض إيران لموجة رابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "كل من يدخل إيران، خاصة من الدول المصابة بفيروسات جديدة، يجب أن يمتثل تماما لقوانين الفحص والحجر الصحي، وهذا ليس بالشيء الذي يمكن التغاضي عنه، لأن قضية حياة الملايين على المحك".



وأضاف: "يجب أن نعلم أنه حتى لو تم التطعيم بكثرة وكانت جميع المعدات جاهزة، يجب أن نكون في حالة تأهب وحذر لمدة عام آخر".



وتابع: "المبدأ هو عدم إعادة نمط الحياة إلى الماضي والاستمرار لمدة عام آخر على الأقل".

وذكر أن: "الأمر الآخر الذي يجب القيام به هو التطعيم، الذي بدأنا به، وهذا يتعلق بجعل المجتمع والناس أكثر أمانا بحيث يتم تقليل معدل الوفيات وكسر سلسلة تفشي الفيروس".