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محمد سياف - ابو ظبي - كوريا تطلق كتاب السفر إلي مصر وهو يوضح للمواطنين في كوريا شكل مصر والسياحة في داخلها، بالإضافة لوصف الكاتب لشعوره وجميع تفاصيل التحرك و السفر إلي مصر تشجيعاً الكوريين لزيارة مصر من أجل الترفيه والسياحة، وكان ذلك نتيجة لإعجابه بمصر.

كتاب السفر إلي مصر

يقدم الكتاب نصائح للمسافرين ومن كوريا إلي مصر ويوضح مناطق الإقامة والجولات لزيارة المعالم السياحية في مختلف محافظات مصر، وتمت كتابة الكتاب بواسطة الكاتب “تشيه دون كن”.

قدم في هذا الكتاب كيفية معايشة مصر بعدة طرق و يقترح العديد من الطرق للسفر من كوريا إلي مصر، ويتكون الكتاب من سبع فصول.

يغطي الكتاب زيارة مختلف المناطق والمحافظات من نهر النيل و الأقصر ومحافظات البحر الأحمر وأسوان وعاصمة مصر القاهرة، وقدم في ذلك الكتاب الفائدة للقارئ الكوري للتعرف علي طرق السفر إلي مصر من اجل السياحة ووسائل السفر وأفضل المناطق للحصول علي السكن أو الإقامة خلال جولته السياحية.

ويحتوي كتاب السفر إلي مصر علي العديد من التفاصيل و التي توضح طريقة الحصول علي تذاكر الطيران و حركة التنقل داخل مصر و أيضاً أستخدام خرائط جوجل.

و أضاف أيضاً قصص عن تجاربه مع سكان مصر في أثناء جولة الكاتب السياحية إلي مصر، مما زاد من شعوره بتميز مصر للسياحة.

تتقدم مصر في السياحة في الشرق الأوسط و تنال إعجاب العديد من الزائرين و ذلك لا خلاف عليه وفيها من مناطق سياحية و ترفيهية و تعتبر من أفضل الدول في الشرق الأوسط الذي تقدم خِدْمَات السياحة.

وتعد السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل والتي يجب الاهتمام بها لأنها يأتي من أجل المناخ والمواقع الجغرافية والمعالم السياحية الأمنة العديد من الزائرين من حول العالم، ولم يكن ذلك أول كتاب يشجع السياحية في مصر ولكنه من أحدث الكتب للدول الغير متوقع منها إصدار ذلك الكتاب.