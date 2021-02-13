نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2020-2021 // عبر رابط وحدة تنسيق القبول الموحد خلال ساعات

بعد غلق باب التقديم للجامعات الأردنية للعام الدراسي 2020-2021، للناجحين في شهادة التوجيهي الدورة التكميلية 2020، حيث تم إعلان نتائج توجيهي التكميلي 2020 إلكترونياً، لذلك تتم عمليات بحث مكثفة خلال الساعات الأخيرة عبر مؤشر البحث جوجل، لمعرفة موعد إعلان نتائج القبول للجامعات في الأردن، والرابط الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد، حيث قام الطلبة والطالبات بالتسجيل لطلبات التقديم ودفع الرسوم المطلوبة، ومن المنتظر إعلان نتائج القبول الموحد خلال 24 ساعة، حسب ما أكده مهند الخطيب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي الأردنية، حيث أكد أنها ستكون خلال متاحة على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول.

ومن المنتظر خلال الساعات القادمة قيام هيئة الاعتماد ومجلس التعليم، بإصدار قوائم بعدد الطلبة الذين تم قبولهم للدراسة بالجامعات للفصل الدراسي الثاني 2020-2021، وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الإعلان الرسمي لأسماء المقبولين، لكي تقوم وحدة تنسيق القبول الموحد برفع هذه النتائج على الموقع، حيث تقدم نحو 110107 طالب وطالبة للتسجيل على القبول الموحد للجامعات.

موعد بداية التقديم للجامعات الأردنية 2020-2021

يبدأ التقديم لطلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 8/2/2021، الساعة الثامنة صباحاً، إلي يوم الخميس الموافق 11/2/2021، الساعة الثانية عشر منتصف الليل، حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أنه لابد من توافر شروط لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني لطلب الالتحاق.

الدخول على الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد.

الاطلاع على البيانات والتخصصات المتاحة على الموقع.

تسجيل الرغبات وقت إتاحة التسجيل.

إمكانية تغيير أو تعديل الرغبات خلال الفترة المحددة من خلال “خيارات مخزنة سابقاً”.

تسجيل بيانات الطالب من كاملة “الرقم الوطني للطالب، رقم ومكان القيد المدني المدون في دفتر العائلة.

رابط التسجيل لطلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية 2020-2021

أن يكون الطالب الناجح في التوجيهي حاصل على 65% فيما فوق. دفع الرسوم والبالغ قيمتها 15 ديناراً أردنياً. أن يتم دفع الرسوم بنظام الدفع الإلكتروني “إي فواتيركم” من خلال البنوك أو مكاتب البريد. يحصل الطالب على رمز المستخدم “UserID” والرمز السري “Password” من خلال رسالة نصية على التليفون المحمول. حصول الطالب على رمز المستخدم والرمز السري يسمح له بالدخول على برمجة الموقع لتقديم طلب الالتحاق للجامعة.

شروط التسجيل الإلكتروني للدخول للجامعات الأردنيةوحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية

تم إنشاء وحدة تنسيق القبول الموحد في الأردن التابعة لمجلس التعليم العالي، لكي تقوم مهام تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية، حسب النظم والأسس التي يحددها مجلس التعليم العالي، كما تعمل على التنسيق والتواصل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي.