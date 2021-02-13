أخبار اليمن : البرلمان يشدد على أهمية توفير المشتقات النفطية للمواطنين

البرلمان يشدد على أهمية توفير المشتقات النفطية للمواطنين

ناقش مجلس النواب اليوم السبت في صنعاء القضايا العامة المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وفي مقدمتها توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتشديد الرقابة لضبط الأسعار في أمانة العاصمة والمحافظات.

وفي جلستهم المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن حسين الجماعي، شدد نواب الشعب، على أهمية الشفافية وتعزيز الدور الرقابي للمجلس بما يسهم في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كواهلهم في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدوائية.

وحث البرلمان لجانه الدائمة على ضرورة متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي أقرها المجلس كل لجنة بحسب اختصاصها وسرعة موافاة المجلس بتقارير مفصلة عن ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه والصعوبات التي تعيق التنفيذ ليتسنى للمجلس مخاطبة حكومة الإنقاذ الوطني بشأن ذلك.

وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، ناقش المجلس عدد من القضايا والمواضيع التي تتعلق بالشأن الداخلي للمجلس ومنها موضوع الحسابات الختامية، وكلف اللجنة المالية سرعة موافاته بالحسابات الختامية لمناقشتها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.

