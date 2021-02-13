زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة فوكوشيما اليابانية

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السبت، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة وقع قبالة ساحل شرق اليابان.

وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا. وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي. ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (1408 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.

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