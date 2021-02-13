أميركا تنشر 20 فريقا عسكريا للمساعدة في التطعيم

وافقت وزارة الدفاع الأميركية، السبت، على نشر 20 فريقا عسكريا إضافيا للمساعدة في عمليات التطعيم بأنحاء البلاد.

وستنشر الولايات المتحدة 20 فريقا عسكريا من المختصين بالتطعيم، الذين من المقرر أن يكونوا على استعداد للانتشار في سائر أنحاء البلاد، مما يضع الوزارة في طريقها إلى نشر زهاء 19000 عسكري.

ويكاد عدد القوات يصل إلى ضعف ما اعتقدت السلطات الاتحادية في البداية أنه سيكون مطلوبا.

وقال كبير متحدثي البنتاغون جون كيربي، إن الموافقة الأحدث من جانب وزير الدفاع لويد أوستن تزيد عدد فرق التطعيم ضد كوفيد- 19 المفوضة حتى اللحظة إلى 25، بإجمالي يدنو من 4700 من عناصر الجيش.

وأضاف أن تفويض الفرق، التي تتضمن عسكريين في الخدمة فعليا، يجاز عبر نهج مرحلي بناء على احتياجات الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد تلقت في البداية الطلب الرسمي من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ أواخر يناير الماضي بنشر 100 فريق تلقيح بإجمالي 10 آلاف عسكري.

وأوضح كيربي أن فريقا واحدا فقط نشر حتى الآن، إذ إنها عملية معقدة تتطلب تنسيقا مع السلطات على المستوى المحلي وكذا على مستوى الولايات لتحديد المواقع والبنية التحتية والدعم المطلوبين.

كما ذكر أن إعداد كل موقع بشكل صحيح أمر يستغرق وقتا.