تأجيل نحو 100 رحلة جوية فى موسكو بسبب تساقط الثلوج

جدة - نرمين السيد - أعلن مطار "دوموديدوفو" الروسى بالعاصمة موسكو، تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية وإلغاء 8 رحلات أخرى بسبب التساقط الكثيف للثلوج فى المنطقة، فيما اضطرت مطارات موسكو الأخرى كذلك لتأجيل نحو 50 رحلة جوية.





وقال المطار، فى بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه نظرا للظروف الجوية الشديدة فى منطقة موسكو، فإن الخدمات الجوية لمطار دوموديوفو تعمل بلا جدول محدد لضمان سلامة الرحلات الجوية. وأضافت أنه حتى اليوم تم تأجيل 20 رحلة جوية فى مطار شيريميتيفو، و28 رحلة فى مطار فنوكوفو، بينما شهد مطار جوكوفسكى تأجيل رحلتين وإلغاء رحلتين أخريين، لافتة إلى أن مطارات موسكو شهدت تأجيل نحو 100 رحلة جوية خلال اليومين الماضيين منذ بداية السقوط الكثيف للثلوج يوم الخميس الماضى.

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