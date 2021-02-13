المنفى يبحث مع مجلس النواب الليبى تشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس المجلس الرئاسى الجديد فى ليبيا، محمد المنفى مع وفد من أعضاء مجلس النواب الليبى، برئاسة المستشار عقيلة صالح، التئام المجلس ووضع الترتيبات اللازمة للنظر فى منح الحكومة الجديدة الثقة، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية.





وقال المنفى فى تغريدة له بموقع "تويتر"، "التقيت اليوم خلال زيارتى لمدينة طبرق بوفد من أعضاء مجلس النواب الليبى لمناقشة التئام مجلس النواب والجلسة المزمع عقدها فى الأيام القادمة، ووضع الترتيبات اللازمة للنظر فى منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها". ويعقد مجلس النوّاب الليبى، الاثنين المقبل، جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة، للتحضير للجلسة العامة لاعتماد المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

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