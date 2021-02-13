فيديو .. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب أرمينيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، فى بيانها: "سجلت محطة رصد الزلازل التابعة لخدمة الحماية الزلزالية الإقليمية، حدوث زلزال على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرق يريفان، بلغت قوته 4.7 درجات بمقياس ريختر. وكان مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات، وكانت قوة الهزات فى مركز الزلزال 6-7 درجات".
وفى العاصمة الأرمينية، شعر السكان بهزات أرضية، بقوة من خمس إلى ست درجات، وفى مناطق أراجاتسوتن وأرارات وشيراك وأرمافير وفايوتس دزور – من ثلاث إلى أربع درجات.
وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام أرمينية، تجمع الناس فى ساحة مركز التسوق الواقع فى شارع تيجران ميتس فى يريفان، بعد شعورهم بالهزات الأرضية.
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