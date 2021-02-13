أردوغان يواجه عاصفة انتقادات سعودية بعد إطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021

شن مغردون سعوديون هجوما قويا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب إطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021.
وأثار قرار أردوغان تسمية العام 2021 على اسم "الحاج بكتاش ولي" تكريما للشخصية الصوفية المثيرة للجدل، عاصفة غضب وانتقادات بين رواد "تويتر" في المملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، غرد الكاتب خالد الزعتر "تسمية أردوغان للعام 2021 بإسم #الحاج_بكتاش_ولي يؤكد المؤكد بأن إيران وتركيا وجهان لعملة واحدة.. المضحك انه كان الإخوانجية ومخلفات الصحوة ينادون في وقت سابق بالتحالف مع تركيا في مواجهة إيران".
فيما قال فهد ديباجي "جزم أردوغان في الوطن العربي لا حس ولا خبر على تعميم أردوغان بتسمية عام 2021 بإسم الزنديق العلوي الحاج بكتاش ولي".
بينما كتب منذر آل شيخ مبارك "في تسمية اردوغان 2021 #الحاج_بكتاش_ولي تأكيد على أن اردوغان وخامنئي يشتركان في الحقد على العرب من بابين باب العرق وباب العقيدة!".
وتابع "أقول للعرب الذين يقاتلون تحت راية ايران أو راية تركيا في كل من سوريا و ليبيا واليمن والعراق أنكم إن قاتلتم تحت راية تركية فالمصلحة فارسية والعكس صحيح".
وانتقد سعوديون اختيار أردوغان لتلك الشخصية تحديدا ليطلق اسمها على العام الجديد، ويقول أحد الحسابات "الصدمة العظيمة أن هذه الشخصية كانت تؤيد الشذوذ وله قصص مخجلة".
فيما تساءل آخرون عن موقف الإخوان والداعمين للرئيس التركي من تكريم الحاج بكتاش ولي.
وكان الحاج بكتاش ولي من أكبر المتصوفين ومن أبرز الفلاسفة المتشيعين، وهو من أتباع علي بن أبي طالب، ابن عم النبي محمد، وكانت له مواقف جدلية كثيرة.
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