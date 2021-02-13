حذرت من تدخل بكين.. واشنطن تشكك في نتائج تقرير الصحة العالمية عن منشأ كورونا

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على ضرورة أن يكون تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا مستقلًا وخاليًا من تدخلات الحكومة الصينية.

وأعرب سوليفان عن مخاوف لدى الولايات المتحدة بشأن الطريقة التي تم بها الإعلان عن النتائج المبكرة لتحقيقات منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا.

وطالب مستشار الأمن القومي الأمريكي الصين بالكشف عن البيانات المتاحة بشأن الأيام الأولى لظهور فيروس كورونا.