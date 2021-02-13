طريقة التسجيل بمنصة جود لتسديد الإيجار، يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة عن رابط منصة جود وكيفية تسجيل حساب جديد عليها، وخاصة أنها المنصة المسئولة عن تقديم المساعدات والدعم المالي لكل مواطن متعسر، بالإضافة إلى أنها تقدم العديد من الخدمات الأخرى فيما يتعلق بأمور الوحدات السكنية، وبالنظر نجد أن حكومة المملكة ترغب في مساعدة المواطنين وعلى وجه الخصوص الأكثر احتياجا، ولذلك قامت بتقديم العديد من الخدمات والبرامج لمساعدتهم، ولذلك نجد أن منصة جود واحدة من أهم المنصات التي قامت بتفعيلها في الفترة الأخيرة.

طريقة التسجيل بمنصة جود لتسديد الإيجار

تعد منصة جود واحدة من أهم المساهمات التي قامت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بإطلاقها، والغرض من هذا هو طلب مساعدة أفراد المجتمع من القادرين بالإضافة إلى بعض المنظمات، لتقديم المساعدات والمعونات الخيرية لقطاع الإسكان، إلى جانب عمل برنامج دائم لتقديم الدعم السكني لكل الأسر الفقيرة ولا تمتلك مصدر دخل ثابت، ولذلك السبب تم إطلاق منصة إلكترونية تنظم هذه الأمور من خلالها وهي منصة ر، وتهدف الحكومة أيضاً لتنظيم عملية مشاركة الأفراد والمنظمات مع مؤسسة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان، وبالنظر نجد أن مبادرة منصة جود سوف تساعد من وصول الدعم لمستحقيه بكل سهولة.

أهداف منصة جود للإسكان

تساهم منصة جود لتسديد الإيجار في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وذلك فيما يتعلق بالعيش داخل مجتمعات سكنية ذات خدمات متكاملة.

رغبة حكومة المملكة في رفع معدلات الاستقرار لكافة الأسر السعودية بالإضافة إلى زيادة التكاتف والتعاون بين كل المجتمعات السكانية.

الاعتماد على الثقة بشكل أكبر في المراحل القادمة وذلك فيما هو متعلق بطلب الدعم المالي في قطاع الإسكان.

تدعيم الاحتياجات الوطنية ويتم تحقيق ذلك من خلال الشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والتجاري والأهلي.

آليات رفع الحالات المستحقة لدعم منصة جود

يوجد تعاون مشترك بين منصب جود لتسديد الإيجار وبين بعض المنظمات والجمعيات الخيرية، والغرض منها تقديم الدعم لكل المتعثرين مالياً لدفع قيمة إيجار المسكن، ولذلك وضعت منصة جود بعض الآليات يتم من خلالها اختيار كل مواطن مستحق للدعم.

تبدأ الجمعية الخيرية بعمل دراسة ميدانية واجتماعية على كل الطلبات المقدمة لها، لتقوم بفرزها لمعرفة المواطنين الأكثر احتياجا والذي يتم بناء على الضوابط التي تم وضعها للحالات المستحقة.

يتم إدخال هذه الطلبات إلى النظام الإلكتروني وهو من يقوم بقبول أو رفض الحالة والذي يتم بناء على البيانات المتاحة عن المستفيدين من الدعم السكني والضمان الاجتماعي.

تعمل الجمعية على كتابة كل المعلومات المطلوب إدخالها بناء على ما تم في الدراسة الخاصة بكل الحالة.

تقوم الجمعية بعمل تسويق لكل الحالات التي تطلب الدعم المالي لتسديد الإيجار ولكل من يحتاج إلى وحدة سكنية جديدة.

تبدأ الجمعية في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها ولكن بعد اكتمال المساعدات المالية، ويشترط أن يكون ثمن هذه الوحدة في حدود المبلغ الذي يوفره برنامج المساعدات.

يجب أن يقوم المستفيد على الأوراق الخاصة باستلام الوحدة السكنية من الجمعية الخيرية.

لابد من أن تقوم الجمعية الاحتياج السكني الذي ترغب فيه بالإضافة إلى توثيقه عبر منصة جود.

تقدم الجمعية كافة التعهدات اللازمة عن دقة وصحة المعلومات والحالات التي قامت بإدخالها.

طريقة التسجيل في منصة جود

يقوم المستفيد بالدخول أولا إلى موقع منصة جود للإسكان من هنا .

يجب أن يقوم بالنقر على كلمة حسابي.

ينقر على كلمة تسجيل حساب جديد.

ثم يبدأ بكتابة اسمه كاملاً ويتبعه برقم الهوية.

يقوم بعدها بإدخال عنوان البريد الإلكتروني ويتبعه بكتابة رقم الهاتف الجوال.

عليه أن يكتب كلمة المرور ثم يعيد كتابتها مرة أخرى للتأكيد.

يدخل الرمز المرئي كما هو مدون.

أخيرا يقوم بالضغط على زر تسجيل

شروط التسجيل في منصة جود

يجب أن يكون المستفيد من المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي كي يتمكن من الحصول على دعم منصة جود.

لابد أن يمتلك المستفيد حساباً خاص به على بوابة سكني.

يجب أن تتكون الأسرة من خمسة أفراد كحد أدنى لأن هذا هو العدد المتاح الذي يسمح لها بالحصول على مساعدات منصة جود.

يقدم خطاب موضح فيه كل البيانات الخاصة عن مصادر داخله بما فيها قيمة الراتب الشهري.

يشترط عدم امتلاك المستفيد لعقار يسكن فيه بصورة دائمة

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة جود

يقوم المستفيد في البداية بالدخول إلى موقع منصة جود للإسكان .

عليه أن ينقر على كلمة حسابي ومنها ينقر على كلمة الدخول.

يبدأ بكتابة اسم المستخدم ثم يتبعها بكلمة السر.

ثم يقوم بكتابة الرمز المرئي.

الخطوة الأخيرة يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.