رابط منصة مدرستي توكلنا 1442 تسجيل الدخول من خلال حساب توكلنا للفصل الدراسي الثاني

منصة مدرستي توكلنا 1442، يبحث الكثير من الطلاب السعوديين الآن وفي الفترة الأخيرة عن رابط منصة مدرستي توكلنا 1442، وذلك من أجل التسجيل للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد اعتماد وزارة التعليم السعودية لنظام التعليم اون لاين والاعتماد على منصة مدرستي التعليمية في ذلك الأمر، بحيث يتمكن الطلاب من الاستماع إلى شرح كل المواد التعليمية الخاصة بالمرحلة الدراسية التابعة لهم، كما أنها قد أتاحت لهم إمكانية تسجيل الحضور بالحصص، وقدمت لهم إمكانية حل الواجبات والاختبارات الشهرية عبر المنصة، ونقدم لكم في ذلك المقال رابط منصة مدرستي توكلنا 1442، والذي يمكن من خلاله التسجيل عبر حساب توكلنا، تابعوا معنا.

منصة مدرستي توكلنا 1442

تقدم المملكة العربية السعودية بشكل دائم ومستمر افضل الخدمات لمواطنيها في كافة المجالات كما أنها تواكب تطورات التكنولوجيا بشكل مستمر في تقديم تلك الخدمات، ومن أفضل الخدمات التي قدمتها المملكة هي منصة مدرستي التعليمية والتي تستخدم لدعم نظام التعليم عن بعد، وذلك بعد اضطرار وزارة التعليم إلى وقف الدراسة في المدارس لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، لذلك أطلقت الوزارة منصة مدرستي واتاحت بها العديد من الخدمات المميزة التي تسهل على الطلاب كافة الأمور الدراسية، وإليكم في الفقرة القادمة خطوات التسجيل في منصة مدرستي توكلنا 1442.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي توكلنا 1442

يمكنكم أعزائي طلاب المملكة العربية السعودية في كافة المراحل التعليمية المختلفة القيام بالتسجيل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا من خلال اتباع تلك الخطوات :

يجب أن يقوم الطالب في البداية بتسجيل الدخول في موقع توكلنا، وذلك في حالة وجود حساب مسبق للطالب عليه. ثم ادخال رقم الهوية وكلمة المرور والنقر على التالي. يقوم الطالب بكتابة رمز التحقق والذي سوف يصل على هاتفه. ثم التوجه إلى رابط دخول منصة مدرستي. سوف تظهر لك كافة البيانات الخاصة بك. قم بالتوجه إلى الخدمة التي ترغب في الحصول عليها عبر منصة مدرستي.

بعد تسجيل الدخول اختر الخدمة التعليمية التي ترغب في الاستفادة منها عبر منصة مدرستي في الفصل الدراسي الثاني والذي قد بدأ منذ عدة أيام.