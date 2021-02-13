طريقة طباعة المباشرة للإداريين عبر نظام فارس 1442

طريقة طباعة المباشرة للإداريين هي الطريقة التي يبحث عنها الكثير ممن حصلوا على ترقيات جديدة في عملهم في التعليم، حيث يقوم كل منهم بطباعة المباشرة بالترقية الجديدة من أجل التقديم على عمل جديد يتناسب مع الترقية التي حصلوا عليها في نظام فارس،ويمكن لجميع العاملين في التعليم داخل السعودية من طباعة قرار المباشرة للترقية التي حصلوا عليها من منازلهم دون إلزامية الذهاب إلى مقر وزارة التعليم، وفي هذا المقال سنتناول آلية طباعة المباشرة نظام فارس 1442.

طريقة طباعة المباشرة للإداريين

نظام الخدمة الذاتية لفارس هو نظام الكتروني يقدم العديد من الخدمات لكافة العاملين في وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، هذه الخدمات تمكن كلاً من العاملين في التعليم من الحصول على موافقات على كافة القدرات الخاصة بالعمل إلكترونيا من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى القائم على القرار، كما يتيح لكافة العاملين حسب الصلاحيات المتاحة لكلا منهم=، يمكنك الحصول على الموافقة على قرار أو ترقية أو خدمة معينة ثم طباعة مباشرة بها، وتتمكن من أداء المصلحة التي تحتاج الموافقة عليها، ومن ضمن هذه الخدمات التي يقدمها نظام الخدمة الذاتية في بوابة فارس هو طريقة طباعة كافة الأوامر الإدارية بشكل مباشر.

أسماء العاملين الذين حصلوا على ترقية بوزارة التعليم

قامت وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسماء بعض العاملين الذين حصلوا على ترقية جديدة في عملهم في التعليم، لذا يبحث الكثير عن اسمه داخل هذه القوائم، ثم يبحث عن طريقة طباعة المباشرة للإداريين للترقية التي حصل عليها من أجل الذهاب إلى أماكن جديدة للتقديم على عمل يتناسب مع الترقية الجديدة التي حصل عليها من أجل التقديم في العمل وتطوير الذات، تم تقسيم الترقيات في نظام فارس إلى أحد عشر مرتبة تبدأ من المرتبة الأولى إلى المرتبة العاشرة ثم الحادية عشر، وقد تم ترقية ما يزيد عن 12283 عامل في التعليم داخل السعودية، وفيما يلي تفاصيل أعداد الإداريين المترقين:

وكان عدد المترقين في المرتبة الأولى إلى الثانية 28 معلم ومعلمة

كان عدد المترقين من المرتبة الثانية إلى الثالثة 916 عامل داخل وزارة التعليم

وقد بلغ عدد المترقين من المرتبة الثالثة إلى الرابعة ما يصل إلى عدد 1115 موظف

أما من المرتبة الرابعة إلى الخامسة عدد 2723 موظف

ومن الخامسة إلى السادسة 2553 موظف

ومن السادسة إلى السابعة 2961 موظف

ومن السابعة إلى الثامنة 906 موظف

ومن الثامنة إلى التاسعة 467 موظف

ومن التاسعة إلى العاشرة 376 موظف

وأخيراً من العاشرة إلى الحادية عشر 96 موظف.

طريقة الحصول على مباشرة للإداريين

بعد أن تم ترقية العديد من العاملين في وزارة التعليم في السعودية قام نظام فارس بتوفير إمكانية الاستعلام عن أسماء الحاصلين على ترقية، فقام نظام فارس بتوفير الخدمة الذاتية من أجل عرض كافة الترقيات التي حصل عليها الموظفون في التعليم، وفي الخطوات التالية سنوضح كيفية عمل طباعة مباشرة للإداريين:

قم بتسجيل الدخول إلى نظام فارس من خلال الخدمة الذاتية الخاصة بها قم باختيار الصلاحية التي تناسب وظيفتك قم بالضغط على قراراتي افتح قائمة نوع الطلب ثم اختر قرار المباشرة للإداريين حدد القرار الذي تريد أن تطبعه بعد تحديد القرار واختيار تشغيل، سيقوم النظام بعرض القرار ثم طباعته.

أهمية طباعة المباشرة للإداريين

بعد أن قام نظام فارس بتوفير نظام الخدمة الذاتية الإلكتروني، أصبح هناك أهمية كبيرة لطباعة المباشرة للإداريين من خلال هذا النظام، وذلك لأن المباشرة الإلكترونية توفر على كل الإداريين والإداريات والمعلمين والمعلمات ضرورة الذهاب إلى مقرات وزارة التعليم أو الإدارة التعليمية، لطباعة المباشرة إلكترونيا يمكن من خلاله أن يذهب بها كل من الإداريين والإداريات إلى مقر العمل الجديد الذين يريدون العمل به دون الحاجة إلى الذهاب للمقر الرئيسي لوزارة التعليم، فقط قم بتتبع الخطوات التي ذكرناها سابقا من أجل طباعة مباشرة الترقية.

رفع مباشرة لأحد الموظفين لطلب إجازة إمكانية طلب بدل لموظف إبلاغ عن غياب موظف الاستعلامات عن الموظفين الاستعلامات عن طلبات الموظفين.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس

الخدمات المتاحة للموظفين

طلب قطع إجازة طلبات الإجازات طلب تعديل مدة إجازة إبلاغ مباشرة بعد إجازة خدمة طلب إلغاء إجازة طلبات البدلات طلب تمديد إجازة طلب تعديل بداية إجازة طلب تقاعد.