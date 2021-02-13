الصحة العالمية: التطعيم يحد من ضراوة كورونا.. وجميع الافتراضات مطروحة فـي تحقيقات منشأ الفيروس

■ اختبار فعالية لقاح أسترازينيكا على الأطفال والمراهقين

■ أكثر من 345 ألفا إجمالي الإصابات بالإمارات

■ الصحة العراقية تحذر من موجة أشد خطورة

■ المغرب يتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

■ تونس ترصد حالة استقرار بالإصابات والوفيات

■ إيران تتلقى شحنة جديدة من لقاح «سبوتنيك»

■ بريطانيا تخفف قيود العزل العام فـي 22 فبراير

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية إلى أنه توجد أدلة أولية على أن التطعيم يقلل من ضراوة فيروس كورونا والحد من عدوى الفيروس المسبب لمرض “كوفيد 19”. وأشارت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان في إفادة أدلت بها عن وجود مشكلة خطيرة جدا تتعلق بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد، من شأنها أن تزيد من حدة الوباء الذي تعاني منه البشرية، حيث تشير بيانات إلى وجود مرضى قد أصيبوا بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد، برغم وجود أجسام مضادة للفيروس في أجسادهم. وبحسب سواميناثان: “نتلقى الآن تقارير عن عودة العدوى بسلالة جديدة من الفيروس. وهناك تقارير أولية من جنوب إفريقيا تشير إلى أن الأشخاص الذين تعافوا بالفعل قد يصابون مرة أخرى”. من جهة ثانية قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن جميع الافتراضات في تحقيق المنظمة حول منشأ “كوفيد19” لا تزال مفتوحة. وقال تيدروس “أثيرت بعض الأسئلة عما إذا كان تم استبعاد بعض الافتراضات. لكن بعد أن تحدثت مع بعض أعضاء الفريق أود التأكيد على أن جميع الافتراضات لا تزال مطروحة وتتطلب مزيدا من التحليل والدراسة”. في السياق قالت عالمة الفيروسات الهولندية ماريا كوبمانز إن منظمة الصحة العالمية لا تزال ترغب في تحديد ما إذا كان حدث تفش بسيط لمرض كوفيد19 في الصين، قبل ظهور أول حالات الإصابة المعروفة بالمرض في مدينة ووهان في ديسمبر. وقالت كوبمانز في إفادة صحفية للمنظمة عبر الانترنت، إن مراجعة واسعة النطاق لإحصاءات الأمراض الصينية أظهرت وجود 92 مريضا قبل التفشي المعروف بأعراض من نوع كوفيد. ولم تظهر اختبارات الدم التي جرت مؤخرا لهؤلاء المرضى وجود أي أجسام مضادة للفيروسات، لكن قد يكون هذا بسبب مضي وقت طويل على ذلك. وقالت كوبمانز إن عينات الدم التي تم تخزينها في عام 2019 ببنوك دم صينية يمكن أن تقدم إفادات. وقالت: “هناك مباحثات جارية في الصين من أجل الوصول إليها”. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قالت نقلا عن أعضاء في فريق التحقيق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية في الصين حول منشأ فيروس كورونا إن السلطات الصينية رفضت تقديم معلومات أولية وشخصية عن حالات الإصابة المبكرة بكوفيد19 لأعضاء الفريق يمكن أن تساعدهم في تحديد كيف ومتى بدأ فيروس كورونا في الانتشار. على صعيد آخر، أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية إجراء دراسة سريرية جديدة لاختبار فعالية لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا بالنسبة للأطفال والمراهقين. وأوضحت الجامعة أنها ستجري هذه الدراسة على 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما. ومن المنتظر أن تبدأ الاختبارات الأولى خلال الشهر الجاري، حيث سيتلقى ما يصل إلى 240 متطوعا اللقاح فيما سيتلقى الباقون جرعة تم التحكم في مقدارها. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 108 ملايين و 807 آلاف و733 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 15 حالة وفاة و2631 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 345 ألفا و605 حالات. الى ذلك، حذرت السلطات الصحية في العراق من موجة جديدة لكورونا أشد وأكثر خطورة. ووفقا لوزارة الصحة، فإن العراق يشهد تزايدا مستمرا في أعداد الإصابات بكورونا وتراجعا في حالات الشفاء. بدورها قالت مصادر بوزارة الصحة المغربية إن المغرب تسلمت دفعة ثانية تتألف من أربعة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا، بعد أن بدأ المغرب تنفيذ حملة للتطعيم قبل أسبوعين. من جهته قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إن بلاده تشهد حالة استقرار على مستوى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد. وأكد على وجوب استمرار متابعة الوضع الوبائي وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومدى فاعليتها. في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة. في فلسطين أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 938 إصابة جديدة بالفيروس و15 وفاة.

دوليا، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن إيران أعلنت عشر مناطق في جنوب غرب ايران مناطق عالية الخطورة من الدرجة “الحمراء” من حيث انتشار العدوى بمرض كوفيد19، وذلك مع وصول شحنة من 100 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك 5” الروسي. من جهتها قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 51546 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1288 وفاة جديدة. بدورها تعتزم بريطانيا تخفيف قيود العزل العام في 22 فبراير. بحسب ما أعلنت وزيرة الدولة بوزارة الداخلية فيكتوريا أتكينز. في السياق أشارت تقديرات وزارة الصحة الإيطالية إلى أن واحدة من بين كل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا تقريباً، سببها السلالة المتحورة الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.وقالت الوزارة إن حالات الإصابة بهذه السلالة تمثل (17.8 %) من إجمالي الحالات على مستوى إيطاليا، كما تم اكتشاف السلالة المتحورة من الفيروس في أكثر من 25 % من اختبارات التي تم إجراؤها في الدنمارك ، وفقًا لمعهد الصحة الدنماركي .

على صعيد متصل، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا 117 ألف جرعة من لقاح فايزر ونحو 2.2 ـ 3.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا في النصف الأول من عام 2021. في روسيا أعلن مدير المركز الوطني لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة “جاماليا”، ألكسندر جينتسبورج أن المركز قد ابتكر تقنية تسمح بتسريع إنتاج اللقاحات، وتكون قادرة على خلق مناعة ضد جميع سلالات فيروس كورونا. ووفقا لجينتسبورج، فإن التقنية المبتكرة في مرحلة “متقدمة”، وسيتم إبلاغ وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بهذا الأمر. آسيويا، ذكر وزير الصحة الماليزي أنه من المتوقع أن يتم تطعيم 126 ألف شخص كحد أقصى يوميا فور بدء برنامج التطعيم في نهاية الشهر، طبقا لما ذكرته صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية. من جهته قال وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان إن السلطات في بلاده وافقت على استخدام اللقاح المضاد لكوفيد19 الذي طورته شركة (كانسينو بيو) الصينية لاستخدامات الطوارئ، وهو رابع لقاح مرشح لاستخدامه في باكستان.