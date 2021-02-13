أخبار اليمن : صنعاء.. الإفراج عن أربعة سجناء

صنعاء.. الإفراج عن أربعة سجناءأقرت لجنة الإفراج الشرطي بمحافظة صنعاء الإفراج عن أربعة سجناء، ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج.

وجاء الإقرار عقب مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة رئيس اللجنة القاضي عبدالعظيم الردمي، لحالات السجناء المستحقين للإفراج ممن ليس عليهم حقوق خاصة للغير.

وفي الاجتماع أكد رئيس النيابة الحرص على تنفيذ تعليمات النائب العام، بشأن تفعيل دور مكاتب الشؤون الاجتماعية والإصلاحيات في تأهيل وتقويم سلوك السجناء، بما يكفل منحهم بعد مضي ثلاثة أرباع المدة بالحبس الإفراج وفقاً لنص المادة 509 من قانون الإجراءات.

وكان رئيس النيابة ومعه وكيل نيابة أرحب وبني حشيش القاضي هيثم السنيدار تفقد مطلع فبراير الجاري أوضاع السجناء التابعين للنيابة في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة.

ووجه القاضي السنيدار وكلاء النيابات الابتدائية بالتفتيش على مقرات التوقيف التابعة لهم بحسب الاختصاص ومن ثم التصرف بالتوجيه بشأن كل موقوف بحسب القانون.* سبأنت

