محاكمة ترامب.. "مفاجأة مدوية" من زعيم الجمهوريين

كشف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، السبت، أنه سيصوت ضد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما تقترب محاكمة الأخير من نهايتها بتبرئة محتملة.

وكتب ماكونيل في رسالة لزملائه نقلتها وسائل الإعلام "سأصوت من أجل التبرئة"، ما يجعل من المرجح بشدة أن يفشل الديمقراطيون في تأمين غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد.

وجاء قرار ماكونيل، السبت، قبل ما يُتوقع أن يكون اليوم الأخير في المحاكمة التاريخية لترامب بتهمة التحريض على أعمال الشغب الدامية في 6 يناير بمبنى الكابيتول.

وفي وقت سابق، اتهم ماكونيل ترامب بتحريض الحشود، التي اقتحمت مبنى الكونغرس في السادس من يناير و"شحنها بالأكاذيب".

وقال السناتور النافذ عن ولاية كنتاكي آنذاك: "الحشود الغاضبة شحنت بالأكاذيب. لقد حرضهم الرئيس وأشخاص نافذون آخرون حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقف مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية".

محاكمة ترامب

ويحاكم الكونغرس الأميركي ترامب بتهمة التحريض على العنف في الأحداث غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

ورفض فريق الدفاع عن ترامب التهمة الموجهة إلى موكلهم، معتبرين أن التهمة "غير الدستورية بشكل صارخ"، وتمثل "انتقاما سياسيا" منه.

وقالوا إن مسؤولين ديمقراطيين استخدموا خطابا أكثر حدة من خطاب ترامب قبيل اقتحام مبنى الكابيتول، مشددين على أن العبارات التي استخدمها ترامب قبل حادثة يستخدمها سياسيون من كل الأحزاب وهذه أول أمرة تجري محاكمة رئيس أميركي سابق في البرلمان.