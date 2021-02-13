فيديو لـ"المرأة الخارقة".. فعلت ما يعجز عنه كثير من الرجال

رصد شريط فيديو سيدة ثلاثينية وهي تدفع شاحنة ضخمة محملة بالحليب بعدما تعثرت في طريق بسبب تساقط الثلوج، ونجحت في ذلك.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية شريط فيديو يظهر المرأة وهي تدفع الشاحنة الضخمة، التي كانت تتأرجح على الطريق نحو تلة صغيرة، بسبب العاصفة الثلجية.
ووصف الصحيفة المرأة" الخارقة" بسبب هذا الفعل الجبار، الذي يعجز عنه كثير من الرجال.
وتبين أن المرأة تدعى شارلين ليزلي، وتبلغ من العمر (33 عاما)، وتعمل موظفة في "سوبر ماركت" في بلدة كاودنبيث، بمنطقة "فايف"، شرقي أسكتلندا.
ووقعت الحادثة، الثلاثاء الماضي، عندما بدأ سائق يفقد السيطرة على شاحنة تابعة لشركة "غراهام" الشهيرة للأبان.
وكانت شارلين مع أولادها متجهة إلى أحد المتاجر في المنطقة، وعندما رأت منحة السائق، طلب من أحد الجيران الاعتناء بطفليها، وهبت لنجدة السائق وإخراجه من محنته.
وأظهرت اللقطات قوة شارلين في دفع الشاحنة في وقت كان الثلج يتساقط في المكان.
وقالت شارلين في تصريحات صحفية إنها لا تستطيع أن تظل مكتوفة الأيدي، عندما ترى أحدهم في محنة.
وأضافت "ما فعلته خطير، لكن حسن الحظ تمكنت من إزاحة الشاحنة إلى أعلى الشارع (منطقة الأمان)".
وتقديرا لفعلها النبيل، منحت شركة "غراهام" لـ"الأم الخارقة" اشتراكا مجانيا في منتجاتها من الألبان لمدة عام كامل.
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