فيديو .. اللحظات الأولى لزلزال اليابان المدمر فى فوكوشيما

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" أظهرت لقطات جرى تداولها عبر مواقع التواصل اهتزاز المنازل والعمارات فى مناطق عدة باليابان ومنها العاصمة، من جراء الزلزال القوى.

وفى أحد الفيديوهات بدا واضحا شدة الزلزال، رغم أن المنازل والعمارات فى اليابان مؤهلة لمواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

وتسبب الزلزال فى انقطاع الكهرباء عن 8.500 أسرة فى محافظة مياجى شمال شرقى اليابان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بإن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

ويأتى الزلزال قبالة فوكوشيما قبل أسابيع من ذكرى مرور 10 سنوات على الزلزال المدمر، الذى دمر شمال شرق اليابان وأدى إلى تسونامى عنيف تسبب فى أسوأ كارثة نووية بالعالم منذ 25 عاما.

وأوضح المعهد الأمريكى للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق 54 كلم فى المحيط الهادىء قبالة منطقة فوكوشيما، التى سبق أن دمرها زلزال وتسونامى فى 1مارس 2011.

وتقع الزلازل بشكل متكرر فى اليابان التى تشهد حوالى 20 بالمئة من زلازل العالم التى تسجل 6 درجات أو أكثر.