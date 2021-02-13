الكويت: إطلاق حملة لتطعيم نزلاء السجون ضد كورونا

وفى بيان لها، اليوم السبت، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، إن الحملة تأتى ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار كورونا وتماشيًا مع توجيهات السلطات الصحية بضرورة العمل على تفعيل الجانب الوقائى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأضاف البيان، أن الحملة تأتى كذلك ضمن توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية بضرورة العمل على توفير كل سبل الوقاية للنزلاء والحرص على صحة وسلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن حملة التطعيم ستشمل جميع النزلاء، وذلك وفقا للخطة المقررة والجدول الزمنى المعد من قبل الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.
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