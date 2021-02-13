أمريكا تطالب الصين بالكشف عن بيانات إصابات كورونا الأولى

جدة - نرمين السيد - طالب مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، اليوم السبت، الصين بالكشف عن بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا، مشددا على أن التحقيق فى أصل الفيروس يجب أن يكون من دون قيود.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال سوليفان إنه على منظمة الصحة العالمية استخدام أعلى المعايير للتحقيق بكورونا، مضيفا "على الصين السماح للصحة العالمية الوصول لبيانات فيروس كورونا".

وعبر مستشار الأمن القومى الأمريكى، عن قلقه من طريقة إعلان نتائج تحقيقات الصحة العالمية حول أصل فيروس كورونا فى ووهان بالصين.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى وقت سابق اليوم السبت، إن الصين رفضت تزويدهم ببيانات عن 174 حالة كانت أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم تشخيصها بالإصابة فى عام 2019.

وأشار أعضاء المنظمة إلى أن نصف الحالات التى تم تشخيصها بفيروس كورونا عام 2019 بالصين كانت من سوق ووهان.

وقال أحد خبراء المنظمة الأممية بعد زيارة ووهان، إن الصين رفضت تزويدهم ببيانات حول فيروس كورونا.