جدة - نرمين السيد - واجتمع مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم السبت، لليوم الخامس لاستئناف المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب. يُشار إلى أن ممثلى الادعاء الديمقراطيين، قالوا أمام مجلس الشيوخ الأربعاء الماضى خلال محاكمة ترامب، إنه "أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سرقت، ثم أصبح محرضا رئيسيا على تمرد خطير طال مبنى الكابيتول".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح استدعاء شهود فى محاكمة ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.