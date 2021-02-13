زلزال مدمر.. انقطاع الكهرباء عن 950 ألف منزل في اليابان.. شاهد

أعلنت الحكومة اليابانية انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 950 ألف منزل، جراء الزلزال القوي الذي ضرب فوكوشيما شمال شرق البلاد.
وأكد كاتسونبو كاتو المتحدث باسم الحكومة اليابانية انقطاع الكهرباء عن 950 ألف منزل في البلاد بسبب الزلزال، كما نقل عدد من الإصابات إلى المستشفيات، وفقا لصحيفة "جابان تايمز".
وأفادت تقارير محلية بإصابة 20 شخص على الأقل في محافظتي مياجي وفوكوشيما.
وضرب زلزال شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر، فوكوشيما في شمال شرق اليابان، فيما لم يصدر تحذيرا من وقوع تسونامي.
فيما أصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجراء مسح سريع للأضرار الناجمة عن الزلزال واتخاذ التدابير اللازمة.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين لحظة وقوع الزلزال المدمر، وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق في اليابان.
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