ألفاظ بذيئة.. ترامب في مأزق أمام مجلس الشيوخ بسبب مكالمة هاتفية

كشفت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمجلس الشيوخ عن تفاصيل جديدة عن المكالمة الهاتفية الساخنة التي جرت بين ترامب، والنائب بالحزب الجمهوري، كيفين مكارثي، والتي احتوت على كلمات بذيئة، خلال اقتحام مبنى الكونجرس من قبل مثيري الشغب في 6 يناير الماضي.
وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن المشرعين الأمريكيين الذين أطلعهم مكارثي على المكالمة ذكروا أن ترامب قال لمكارثي: "حسنًا كيفين. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص غاضبون أكثر منك بسبب الانتخابات".
وأصر مكارثي على أن مثيري الشغب كانوا مؤيدين لترامب، وترجاه لدعوتهم للإنسحاب.
ولفت مشرعون جمهوريون مطلعون على المكالمة إلى أن ترامب ومكارثي كانا يصرخان لبعضهما في المكالمة، حيث قال مكارثي للرئيس إن مثيري الشغب كانوا يقتحمون مكتبه من خلال النوافذ، ثم تابع قائلًا: "لمن تظن أنك تتحدث بحق الجحيم؟".
وأشار المشروعون الجمهوريون في الكونجرس إلى أن المكالمة أظهرت عدم نية ترامب في دعوة العناصر المثيرة للشغب إلى الانسحاب، موضحين أنه كان راضيًا عما فعلوه، وهو ما اعتبروه تقصيرًا في أداء واجبه الرئاسي.
ويواجه ترامب تهم التحريض على العنف واقتحام مبنى الكونجرس في محاكمة يقودها مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي من شأنها أن تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا تمت إدانته.
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