مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على استدعاء شهود في محاكمة ترامب

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح استدعاء شهود في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وصوت 5 أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ بالموافقة على استدعاء شهود في محاكمة ترامب الثانية، ليصبح عدد الأصوات الداعمة للقرار 55 صوتا مقابل اعتراض 45 صوتا.
كان فريق الادعاء الديمقراطي في محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ دعا لاستدعاء النائبة الجمهورية جايمي هيريرا بوتلر للاستماع لشهادتها بشأن اتصالاتها مع زعيم الأقلية بمجلس النواب كيفين مكارثي.
وفي وقت سابق، أصدرت النائبة الجمهورية بيانا أكدت خلاله أن مكالمة هاتفية تمت بين ترامب ومكارثي في 6 يناير، تتعارض مع حجج فريق الدفاع عن ترامب وتؤكد دعم الرئيس السابق لتحركات أنصاره.
ويرغب الادعاء الديمقراطي في إدانة ترامب بتهم التحريض على العنف والتمرد يوم اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الماضي.
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