الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجَّلت السلطات الصحية في الكويت 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. وأبلغت الصحة الكويتية عن 6 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 998 حالة. فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت 176,903 حالة، وفقا لإحصاءات الوزارة. وأعلنت الكويت عن تسجيل 717 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى165254 حالة.

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