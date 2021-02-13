بسبب الهجرة.. الأردن يعاني ندرة في الأطباء أصحاب التخصصات الفرعية والدقيقة

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات أن الأردن يعاني من ندرة في أطباء الاختصاصات الفرعية والدقيقة.

وأوضح أنه رغم وجود أعداد كبيرة من الأطباء المميزين إلا أن هناك العديد من الدول التي تستقطبهم، حيث إن 34 بالمئة من خريجي أطباء جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا يعملون في أمريكا وأوروبا ودول الخليج وغيرها من الدول.

وأضاف عبيدات خلال جولة تفقدية لمستشفيات في محافظة البلقاء بحضور نواب المحافظة ومسؤولي وزارة الصحة، أن الوزارة تحرص على أن تكون مستشفيات البلقاء مميزة من حيث الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها.

وبين أنه سيتم معالجة المشاكل التي يعاني منها مستشفى السلط وبالأخص نقص الكوادر من خلال عدة محاور منها توقيع اتفاقية مع جامعة البلقاء التطبيقية بحيث يتم استقطاب أساتذة كلية الطب للعمل في المستشفى بدوام كامل وفي الاختصاصات التي يحتاجها، وكذلك تعيين الكوادر الأخرى التي يحتاجها بعد إقرار الموازنة حسب الشواغر وستكون الأولوية لأبناء المحافظة.

يذكر أنه كان قد تم تشكيل لجنة لحصر احتياجات المستشفى من الكوادر سواء الطبية أو التمريضية أو اللوجستية.

من جانبهم، أشار النواب محمد العلاقمة وطلال النسور ونضال الحياري ورائد السميرات وديما البشير واحمد السراحنة وفادي العدوان وعماد العدوان في مداخلاتهم إلى أهمية توفير جميع الكوادر التي تحتاجها المستشفيات في محافظة البلقاء كونها تعاني من نقص شديد فيها ما يؤثر على تقديم الخدمات الطبية، ويؤدي إلى ازدحامات وطوابير للمراجعين وخاصة في أقسام الطوارىء والعيادات الخارجية.

واستعرض مدراء مستشفيات الأميرة إيمان معدي والشونة الجنوبية احتياجاتهما وخاصة النقص في الكوادر الطبية والاجهزة الطبية، حيث أوعز الوزير بتوفير اطباء اختصاص للمراكز الشاملة.