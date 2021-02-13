القرار المُعدل بشأن تنظيم اللوحات الإرشادّية التكميليّة في طرق دبي ، بناءً علي القرار الصادر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تعديل بعض قرارات المجلس التنفيذي رقم ( 23 ) لسنة 2013 بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية التكميليّة في طرق إمارة دبي، علي أن يتم استبدال نصوص المواد ( 1 )، ( 4 )، ( 6 )، و ( 11) من القرار الأساسي بنصوص جديدة تتضمن طريقة تصميم وتركيب اللوحات الإرشادية علي الطرق، والشروط المطلوبة لمنح التصاريح اللازمة لتركيب اللوحات الإرشادية، وتكلفة اللوحات وغيرها من البنود، وتُخصص هذه اللوحات المُعدلة لإرشاد المواطنين على أماكن المعارض، و المراكز السياحية، الثقافية، التجارية، ومواقع الخدمات المختلفة في دبى. النصوص المُعدلة من قرار المجلس التنفيذي رقم ( 23 ) لسنة 2013 النصوص المُعدلة من قرار المجلس التنفيذي رقم ( 23 ) لسنة 2013 نستعرض هنا مُلخص البنود المُعدلة من قرار المجلس التنفيذي بشأن تصميم وتركيب اللوحات الإرشادية والتكميليّة على طرق دبى: المادة المُعدلة رقم ( 4 ) كافة الأعمال المُتعلقة باللوحات الإرشادية التكميليّة سواء تصميم، أو تركيب، أو صيانة، أو إزالة تتم وفقًا للشروط والمواصفات الفنية المٌحددة من قِبل مؤسسة المرور والطرق بهيئة المواصلات والطرق في دبى.

المسئول عن جميع الأعمال سواء تركيب، أو صيانة، أو تصميم، أو تصنيع، هو مقاول مُتخصص مُعتمد من هيئة الطرق والمواصلات.

يُقدم المقاول المنفذ جميع اللوحات التنفيذية، والدراسات الميدانية المُفصلة للمواقع التي سيتم تركيب اللوحات بها.

يقوم المقاول بسداد التأمينات والرسوم اللازمة للحصول علي التصاريح والبدء في التنفيذ. المادة المُعدلة رقم ( 6 ) المادة المُعدلة رقم ( 4 )المادة المُعدلة رقم ( 6 ) تتضمن هذه المادة الشروط اللازمة للحصول علي تصاريح تركيب اللوحات الإرشادية: تُمنح التصاريح الجهات الحكومية، الجهات الخاصة المُرخصة والتي ينطبق عليها جميع الإشتراطات والضوابط المُحددة من قِبل كلاً من رئيس مجلس المُديرين بهيئة الطرق والمواصلات، و المدير العام بالهيئة.

أن لا تحتوي اللوحات الإرشادية علي أي دعاية تجارية أو إعلانية.

يُوضع علي اللوحة الإرشادية اسم وشعار من يستخرج التصريح.

وشعار من يستخرج التصريح. اللغة الأساسية في الكتابة علي اللوحة الإرشادية هي اللغة العربية بحيث تشغل مايقرب من 50٪ من المساحة المُخصصة للكتابة، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية، مع مراعاة المواصفات التي تُحددها مؤسسة المرور والطُرق والمُواصلات، من حيث حجم ونوع الخط.

أن يتناسب حجم اللوحات مع موقع التنفيذ بحيث لا يحجب أى مباني دينية، أو ثقافية، أو حكومية، أو مرافق عامة، أو لوحة إعلانية، أو لوحة مرورية، أو إرشادية تكميلية.

أن لا تحتوي علي أى مُحتوى سواء اسم أو شعار يُسئ إلى الشريعة الإسلامية، أو مبادئ وتقاليد الدولة. المادة المُعدلة رقم ( 11 ) التكلفة الإجمالية للوحات الإرشادية التكميليّة سواء تركيب، أو تصنيع، أو صيانة، أو تغيير اللوحة، أو تعديلها، أو نقلها من مكان لأخر، أو إصلاح ضرر وقع بها بصرف النظر عن الجهة المتسببة في الضرر، يتكلّف بها المُصرح له. طريقة كورية مذهلة لتصفية شوائب البشرة الدهنية وتفتيحها كالثلج في دقيقة واحدة ! المادة المُعدلة رقم ( 11 )

القرار المُعدل بشأن تنظيم اللوحات الإرشادّية التكميليّة في طرق دبي ، بناءً علي القرار الصادر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تعديل بعض قرارات المجلس التنفيذي رقم ( 23 ) لسنة 2013 بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية التكميليّة في طرق إمارة دبي، علي أن يتم استبدال نصوص المواد ( 1 )، ( 4 )، ( 6 )، و ( 11) من القرار الأساسي بنصوص جديدة تتضمن طريقة تصميم وتركيب اللوحات الإرشادية علي الطرق، والشروط المطلوبة لمنح التصاريح اللازمة لتركيب اللوحات الإرشادية، وتكلفة اللوحات وغيرها من البنود، وتُخصص هذه اللوحات المُعدلة لإرشاد المواطنين على أماكن المعارض، و المراكز السياحية، الثقافية، التجارية، ومواقع الخدمات المختلفة في دبى. النصوص المُعدلة من قرار المجلس التنفيذي رقم ( 23 ) لسنة 2013 النصوص المُعدلة من قرار المجلس التنفيذي رقم ( 23 ) لسنة 2013 نستعرض هنا مُلخص البنود المُعدلة من قرار المجلس التنفيذي بشأن تصميم وتركيب اللوحات الإرشادية والتكميليّة على طرق دبى: المادة المُعدلة رقم ( 4 ) كافة الأعمال المُتعلقة باللوحات الإرشادية التكميليّة سواء تصميم، أو تركيب، أو صيانة، أو إزالة تتم وفقًا للشروط والمواصفات الفنية المٌحددة من قِبل مؤسسة المرور والطرق بهيئة المواصلات والطرق في دبى.

المسئول عن جميع الأعمال سواء تركيب، أو صيانة، أو تصميم، أو تصنيع، هو مقاول مُتخصص مُعتمد من هيئة الطرق والمواصلات.

يُقدم المقاول المنفذ جميع اللوحات التنفيذية، والدراسات الميدانية المُفصلة للمواقع التي سيتم تركيب اللوحات بها.

يقوم المقاول بسداد التأمينات والرسوم اللازمة للحصول علي التصاريح والبدء في التنفيذ. المادة المُعدلة رقم ( 6 ) المادة المُعدلة رقم ( 4 )المادة المُعدلة رقم ( 6 ) تتضمن هذه المادة الشروط اللازمة للحصول علي تصاريح تركيب اللوحات الإرشادية: تُمنح التصاريح الجهات الحكومية، الجهات الخاصة المُرخصة والتي ينطبق عليها جميع الإشتراطات والضوابط المُحددة من قِبل كلاً من رئيس مجلس المُديرين بهيئة الطرق والمواصلات، و المدير العام بالهيئة.

أن لا تحتوي اللوحات الإرشادية علي أي دعاية تجارية أو إعلانية.

يُوضع علي اللوحة الإرشادية اسم وشعار من يستخرج التصريح.

وشعار من يستخرج التصريح. اللغة الأساسية في الكتابة علي اللوحة الإرشادية هي اللغة العربية بحيث تشغل مايقرب من 50٪ من المساحة المُخصصة للكتابة، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية، مع مراعاة المواصفات التي تُحددها مؤسسة المرور والطُرق والمُواصلات، من حيث حجم ونوع الخط.

أن يتناسب حجم اللوحات مع موقع التنفيذ بحيث لا يحجب أى مباني دينية، أو ثقافية، أو حكومية، أو مرافق عامة، أو لوحة إعلانية، أو لوحة مرورية، أو إرشادية تكميلية.

أن لا تحتوي علي أى مُحتوى سواء اسم أو شعار يُسئ إلى الشريعة الإسلامية، أو مبادئ وتقاليد الدولة. المادة المُعدلة رقم ( 11 ) التكلفة الإجمالية للوحات الإرشادية التكميليّة سواء تركيب، أو تصنيع، أو صيانة، أو تغيير اللوحة، أو تعديلها، أو نقلها من مكان لأخر، أو إصلاح ضرر وقع بها بصرف النظر عن الجهة المتسببة في الضرر، يتكلّف بها المُصرح له. طريقة كورية مذهلة لتصفية شوائب البشرة الدهنية وتفتيحها كالثلج في دقيقة واحدة ! المادة المُعدلة رقم ( 11 )

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