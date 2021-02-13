شحن ببجي مجانا 20 ألف pubg uc بضغطة واحدة وشحن الرويال باس الموسم 17

شحن ببجي ، لعبة ببجي من أكثر الإلعاب الإلكترونية التي حققت نجاح كبير في زمن قياسي، فهي من أكثر الإلعاب التي نالت إعجاب الكثيرين وخاصتا الشباب، كما يبحث الملايين من عشاق ببجي على طريقة شحن شدات ببجي مجانا خاصتا بعد تحديث اللعبة في شهر يناير الماضي 2021 السيزون 17 الذي يوجد فيه كثير من المزايا، كما تهافت اللاعبين على شراء شدات ببجي التي تساعد اللاعبين على تحقيق الفوز بسرعة وهزيمة المنافسين من خلال الحصول على العربات والبدلات والأسلحة والمعدات المختلفة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أكثر وأقوي طرق مضمونة ومجربة تساعدك على الحصول على شحن ببجي بالأف الشدات المجانية بدون إدخال البطاقة الائتمانية بضغطة واحدة فقط وأيضا شحن الرويال باس السيزون 17، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

شحن ببجي الموسم 17

يوجد الكثير من الطرق التي يجربها اللاعبين بعد تحميل لعبة ببجي من أجل الحصول على pubg uc ليتمكنوا من شراء الملابس والأسلحة والمعدات وغيرها من الأشياء الأخري التي تساعدهم على الفوز وأيضا زيادة فرص بقاء اللاعب للمراحل النهائية من اللعبة، بعض هذه الطرق يكون مجاني والبعض الأخر يكون بمقابل، أو عن طريق ال id لكل لاعب عن طريق مشاهدة الإعلانات وهذه الطريقة هي التي وفرتها الشركة التي أصدرت اللعبة وهي طريقة مجانية تماما، كما يوجد تطبيق يتم تحميله من متجر جوجل بلاي تستطيع من خلاله استبدال نقاط ببجي تستبدله برصيد باي بال لكي تتمكن من شراء شدات ببجي ، كما يقدم هذا التطبيق العديد من المزايا عند التسجيل بحساب جوجل الخاص بك، وهذه هي بعض العروض التي يتيحها التطبيق :

إذا استخدمت التطبيق يوميا، سوف تحصل على 20 نقطة يوميا .

الحصول على نقاط أكثر عند مشاهدة الإعلانات الخاصة بالتطبيق .

ربح بطاقات ببجي لكي تتمكن من شحن شدات ببجي مجانا عند القيام بتحميل الألعاب أو التطبيقات .

شحن ببجي مجانا الموسم 17 من موقع getskinfree

يعتبر موقع شحن شدات ببجي gerskinfree من أفضل المواقع الأجنبية الشريكة والمعتمدة من شركة ببجي موبايل، وهذا الموقع هو متخصص شحن شدات ببجي مجانا ، والهدف الرئيسي من هذا الموقع هو تقديم المكافآت لكل اللاعبين من من جميع الدول العربية مجانا تماما، كما يمكنك من خلاله تفعيل اشتراك الحصول على رويال باس والكثير من الملابس الملونة ورقصات رائعة ومميزة، ويوفر الموقع كل ما يحتاج له اللاعب في ببجي موبايل بشكل مجاني، وهذه هي خطوات الحصول على شدات ببجي موبايل مجانا :

أولا قم بالدخول على موقع getskinfree.com عن طريق شبكة الأنترنت .

عند فتح الموقع ستجد في الصفحة الرئيسية جميع المكافآت الخاصة في لعبة ببجي كوريه .

. سوف تجد في الموقع ثلاثة أقسام رئيسية وهي : أحدث المكافآت . مكافآت البنادق . مكافآت أخري .

لكي تحصل على شدات ببجي أنقر على قسم ( مكافآت أخري ) .

أنقر على قسم ( مكافآت أخري ) . سوف يظهر لك أول 3 مكافآت خاصة بكميات شدات ببجي مجانا والتي يمكنك شحنها لحسابك، وتكون الكميات كالأتي : 1250 شدات ببجي . 2500 pubg uc . 5000 شحن شدات ببجي موبايل .

حدد الكمية التي تريدها شحنها من الشدات عن طريق الضغط على ( تجميع ) .

حينها سيطلب منك الموقع التسجيل .

بعد قيامك بالتسجيل سيطلب منك الموقع إرسال id الخاص بك ( الذي تريد إرسال شدات ببجي إليه ) .

إليه ) . أنقر على تأكيد إرسال الشدات .

سوف يرسل لك الموقع على الفور مكافآت شحن شدات ببجي مجانا إلى حسابك في لعبة ببجي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أكثر من طريقة تمكنكم من شحن ببجي بألاف الشدات المجانية للموسم 17 والحصول على الرويال باس والكثير من الهدايا والمكافآت المختلفة .