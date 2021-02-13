رسوم وشروط تجديد الاقامة في السعودية 2021 مميزات وعيوب

رسوم وشروط الاقامة في السعودية 2021 مميزات وعيوب ، تماشيا مع خطة التطوير المتكامل داخل المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات والوزارات، استطاعت الحكومة السعودية القيام بنظرة تطويرية لنظام تجديد الاقامة بمميزات عديدة جعلت في إستطاعات الوافد إمكانية نقل كفالته من كفيل لآخر ومن مهنة إلى مهنة أخرى بكل سهولة.

فقد كان في السابق عند إنتقال المكفول إلي كفيل جديد يستطيع صاحب العمل السابق تقديم بلاغ هروب أو ترحيل بالجوازات وتوقيع عقوبة يتم تقديرها بعد ذلك، لذلك سوف نقوم بتوضيح رسوم وشروط تجديد الاقامة في السعودية 2021 وأهم المميزات والعيوب.

شروط تجديد الاقامة الجديدة في السعودية 2021

تم وضع بعض من الشروط الخاصة بتجديد الإقامات لجميع المهن الغير مستوطنة داخل المملكة العربية السعودية،وذلك في مبادرة من الحكومة لتجديد الاقامة ، ومن أبرز تلك الشروط ما يلى:

القيام بالكشف الطبي ، والتأكد من خلو الوافد من جميع الأوبئة أو العاهات التي يمكن أن تحول دون قيامه بالعمل وتوثيق المستند بكلمة لائق طبي. عدم التقدم لعمل إقامة بمهنة من المهن التي تم توطينها داخل المملكة، لذا يجب التأكد من العمل في وظيفة معترف بها داخل قانون العمل السعودي. القيام بتقديم مستند موثق يفيد بسداد كافة الرسوم الخاصة بالتجديد أو أى مخالفات مرورية، كما يجب التقدم بكافة الأوراق الخاصة بتجديد الاقامة والتي من أهمها إيصال دفع الرسوم وصورتين شخصية وجواز سفر ساري بالإضافة إلي الإقامة القديمة أو صورة منها في حالة تلف القديمة.

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الكبس علي كلمة أبشر أفراد.

ملئ جميع البيانات الخاصة بالتسجيل علي الموقع والتي من أهمها كلمة السر والرمز المرئي وذلك من أجل التحقق أنك عنصر بشري ولست روبوت.

قم بالضغط علي كلمة تسجيل الدخول ومنها إلي الخدمات الإلكترونية والبحث عن قسم الجوازات.

اضغط علي كلمة تجديد الإقامة بعد ملئ جميع الحقول المطلوبة والتي تفيد بكافة بيانات الإقامة وصاحبها ومدة سريان الإقامة وكذلك موعد تجديدها ، اضغط علي كلمة عرض لمعرفة كافة التفاصيل.

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خطوات تجديد الإقامة في السعودية 2021