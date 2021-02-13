أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالولي الهياشي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالولي الهياشيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالولي عبدالرب الهياشي، أحد كبار مشائخ مديرية الطفة محافظة البيضاء عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني الصادق في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وأشاد الشيخ صادق بالأدوار الوطنية والنضالية الكبيرة للفقيد اليهاشي، كواحد من أبرز مناضلي الثورة اليمنية السبتمبرية والمدافعين عنها بما في ذلك دوره الموثق في حصار السبعين يوماً، والدفاع عن الوحدة اليمنية وكافة القضايا الوطنية المصيرية والانتصار لها، كما كان عضواً قيادياً نشطاً في المؤتمر الشعبي العام، عمل بكل الإخلاص ونكران الذات في العمل التنظيمي، وكان واحداً من الرجال المُصلحين الأوفياء الذين لم يدّخروا جهداً من أجل الإصلاح بين الناس.

وأكد ابوراس أن محافظة البيضاء فقدت برحيله أحد حكمائها كما خسر الوطن شيخاً جليلاً فاضلاً ووحدوياً صادقاً ومخلصاً لوطنه.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وأحر تعازيه ومواساته للشيخ سيف عبدالولي الهياشي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية واخوانه وكافة آل الهياشي بمديرية الطفة خاصة وقبائل البيضاء عامة في هذا المصاب..

وأبتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".