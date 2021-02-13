كلوب: قدمنا هدية.. وقبول ما حدث بابتسامة ليس بالأمر السهل

بعد الخسارة الثالثة على التوالي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولأول مرة منذ عام 2014، يرى الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز" أن فريقه قدم هدية إلى ليستر سيتي خلال مباراة الفريقين.

وفاز ليستر سيتي على ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، بعد أن خسر أمام برايتون ثم مانشستر سيتي في المباراة السابقة.



وقال كلوب عقب المباراة: "سجلنا هدفا ثم تعادلوا معنا من هدف أرى أنه تسلل واضح، ثم قدمنا لهم هدية في الهدف الثاني".

وأضاف "الهدف الثاني لليستر كان له تأثير هائل علينا وكان يجب أن نتفاعل بعد التأخر في النتيجة بشكل مختلف".

وأكمل: "قبول ما حدث بابتسامة ليس بالأمر السهل، عملنا بجد ولعبنا بقوة من أجل نتقدم بهدف، ثم سجلوا التعادل من كرة أعتقد أنها تسلل واضح، فكان هناك 3 لاعبين أمام الكرة".

وأردف "إذا شاهدت اللعبة مرة أخرى فأنا على يقين تام إنه كان متسللا، ولكن رد فعلنا بعد الهدف لم يعجبني".

وواصل "لدينا مباراة صعبة يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ثم سنلعب الدربي ضد إيفرتون، نحن لا نبحث عن الأعذار وكان يجب أن نفعل ما هو أفضل اليوم".

وذكر كلوب: "طريقنا الوحيد للخروج هو لعب كرة قدم جيدة والقتال والعمل بجد، مازلنا قادرين على فعل ذلك وسنرى أين سينتهي المطاف بنا".

وأتم تصريحاته "كنا نعلم قبل المباراة أن أوزان كاباك لاعب جيد لكننا نعلم أيضا أنه غير معتاد على كل ما نفعله، وهذا الأخطاء عادة ما تحدث في فترة قبل انطلاق الموسم".

وبعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، نفذ جيمس ماديسون ركلة حرة داخل المرمى قبل أن يتسبب أليسون، الذي ارتكب خطأين فادحين في الخسارة أمام مانشستر سيتي بالجولة الماضية، في هزيمة جديدة.

وتقدم الحارس البرازيلي عن مرماه لمقابلة كرة عالية، لكنه اصطدم بزميله كاباك لتصل الكرة إلى فاردي أمام المرمى الخالي ويسجل بسهولة في الدقيقة 81.

وحسم هارفي بارنز انتصار ليستر سيتي بعد 4 دقائق لتستمر معاناة ليفربول ويبتعد تماما عن صراع المنافسة على اللقب، حيث فاز مرتين فقط في آخر 10 مباريات بالدوري.